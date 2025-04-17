Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1513,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
7722,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1676,20
Экономия при брони: -63,00 грн
1613,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1613,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1512,95 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
63.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1675,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
73.4 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1409,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 36
101.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -4,20 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1676,20
Экономия при брони: -0,50 грн
1675,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1453,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
113.6 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1537,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 102
115.1 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1674,99 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
115.3 км
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
7861,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
116.2 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1656,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Джулинка, ул. Центральная, 32-А
128.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
133.2 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1823,20
Экономия при брони: -125,73 грн
1697,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 31
138.6 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1606,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 26
138.6 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1675,40
Экономия при брони: -13,70 грн
1661,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 8-А
151.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -25,80 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1550,60 грн