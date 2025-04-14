Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1558,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
933,29
Экономия при брони: -45,76 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1621,77
Экономия при брони: -79,52 грн
1542,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1507,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
948,87
Экономия при брони: -61,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1609,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1521,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1604,27 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8361,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1640,06
Экономия при брони: -97,81 грн
1542,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1672,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1796,21
Экономия при брони: -98,29 грн
1697,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1800,48
Экономия при брони: -102,56 грн
1697,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1517,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
866,93
Экономия при брони: -32,37 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1703,37
Экономия при брони: -63,61 грн
1639,76 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8669,73
Экономия при брони: -323,77 грн
8345,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
7454,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1647,90 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8387,10 грн
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Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 212
24.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 4
24.6 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1550,60 грн