Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1616,19
Экономия при брони: -73,94 грн
1542,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
913,05
Экономия при брони: -41,43 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1745,85
Экономия при брони: -79,22 грн
1666,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1615,30 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8239,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1795,22
Экономия при брони: -97,75 грн
1697,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1647,90 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8321,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1706,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
918,84
Экономия при брони: -31,31 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1596,66
Экономия при брони: -54,41 грн
1542,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1572,58
Экономия при брони: -55,20 грн
1517,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
913,50
Экономия при брони: -42,87 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1592,10
Экономия при брони: -74,72 грн
1517,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1737,02
Экономия при брони: -69,39 грн
1667,63 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1675,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
872,70
Экономия при брони: -57,89 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1811,70
Экономия при брони: -120,19 грн
1691,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
94.7 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1605,57 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, пер. Фортечный, 21-Д
105.9 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1706,40
Экономия при брони: -39,80 грн
1666,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
106.2 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1706,40
Экономия при брони: -39,80 грн
1666,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1666,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1524,19 грн