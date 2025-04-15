Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1707,20
Экономия при брони: -31,80 грн
1675,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1706,40
Экономия при брони: -31,00 грн
1675,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1637,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
4.9 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1624,20 грн
Пульс
Львов, ул. Максимовича, 11
5.1 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1648,09 грн
Подорожник
Львов, просп. Красной Калины, 97
6.5 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -15,50 грн
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46.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Мед-сервис
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Стрый, ул. Торговица, 1/10
65.9 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1671,60 грн
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Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
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Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1694,90 грн
Програф® капсулы твердые 5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
8239,60 грн
Аптека 9-1-1
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1515,59 грн
Подорожник
Закрыто
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Владимир, ул. Князя Василько, 10-А
114.0 км
Програф® капсулы твердые 0.5 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
876,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1676,20
Экономия при брони: -0,40 грн
1675,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1613,80 грн
Подорожник
Закрыто
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Владимир, ул. Ковельская, 105
114.9 км
Програф® капсулы твердые 1 мг блистер №50
Astellas Pharma Europe
1676,20
Экономия при брони: -0,40 грн
1675,80 грн