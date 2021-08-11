Абикса (Abixa) (169958) - инструкция по применению ATC-классификация
Абикса инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. В симптоматике и прогрессировании нейродегенеративной деменции, по современным научным данным, важную роль играет нарушение глутаматергической нейромедиации, особенно при участии NMDA(N-метил-D-аспартат)-рецепторов.
Мемантин является потенциалзависимым, средней аффинности неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов. Мемантин блокирует эффекты глутамата, который в патологически повышенной концентрации может привести к дисфункции нейронов.
Фармакокинетика. Мемантин характеризуется абсолютной биодоступностью приблизительно 100%; время достижения Tmax в плазме крови — 3–8 ч. Не выявлено влияния приема пищи на всасывание препарата.
Суточная доза 20 мг обусловливает стабильную концентрацию мемантина в плазме крови в пределах 70–150 нг/мл (0,5–1 мкмоль) со значительными индивидуальными вариациями. При назначении мемантина в суточной дозе 5–30 мг соотношение содержания препарата в цереброспинальной жидкости и плазме крови равно 0,52. Приблизительно 45% мемантина связывается с протеинами плазмы крови.
В организме человека около 80% мемантина циркулирует в неизмененном виде, основные метаболиты не обладают NMDA-антагонистической активностью. Участия цитохрома P450 в метаболизме in vitro не выявлено.
Мемантин элиминируется преимущественно почками согласно кривой моноэкспоненциальной зависимости, T½ — 60–100 ч. Общий клиренс — 170 мл/мин/1,73 м2. Почечная стадия фармакокинетики мемантина включает также канальцевую реабсорбцию.
Скорость почечной элиминации мемантина в условиях щелочной реакции мочи может снижаться в 7–9 раз. Ощелачивание мочи может происходить в результате изменения диеты, например при замене богатого мясными блюдами рациона вегетарианским, или вследствие частого приема антацидных препаратов.
Фармакокинетика имеет линейный характер в диапазоне доз 10–40 мг.
Фармакодинамическая и фармакокинетическая связь: при применении мемантина в дозе 20 мг/сут уровень концентрации в цереброспинальной жидкости соответствует величине Ki (константа давления) для мемантина, что составляет 0,5 мкмоль в области фронтальной коры головного мозга человека.
Показания Абикса
болезнь Альцгеймера от легких до тяжелых форм.
Применение Абикса
лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача. Терапию следует начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом.
Таблетки необходимо принимать 1 раз в сутки ежедневно в одно и то же время, вместе с пищей или независимо от еды.
Взрослые.
Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления негативных реакций поддерживающую дозу определяют путем постепенного повышения дозы на 5 мг в неделю на протяжении первых 3 нед следующим образом:
- 1-я неделя (1–7-й день): 5 мг/сут (по ½ таблетки в сутки).
- 2-я неделя (8–14-й день): 10 мг/сут (по 1 таблетке в сутки).
- 3-я неделя (15–21-й день): 15 мг/сут (1½ таблетки в сутки).
- начиная с 4-й недели: 20 мг/сут (по 2 таблетки в сутки).
Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг/сут.
Продолжительность лечения индивидуально определяет врач, который имеет опыт диагностирования и лечения болезни Альцгеймера.
Пациенты пожилого возраста. На основе результатов клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов в возрасте старше 65 лет составляет 20 мг/сут (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.
Нарушение функции почек. У пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) снижение дозы препарата не требуется. У пациентов с нарушением функции почек средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг. Дозу можно повысить до 20 мг/сут по стандартной схеме, если нет негативных реакций по крайней мере после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг.
Нарушение функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени (Child Pugh А, В) коррекция дозы не требуется. Применение мемантина пациентам с тяжелым нарушением функции печени не рекомендуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
во время клинических исследований общая частота побочных эффектов не отличалась от таковой на фоне приема плацебо, а сами побочные эффекты обычно характеризовались легкой и средней степенью тяжести.
Приведенные ниже в таблице побочные реакции, которые отмечали во время клинических исследований и медицинского применения, по частоте определяются как: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 к <1/10), нечасто (≥1/1000 к <1/100), редко (≥1/10 000 к <1/1000), очень редко (<1/10 000), не определено (невозможно установить по имеющимся данным).
|Инфекции
|Нечасто
|Грибковые заболевания
|Нарушения иммунной системы
|Часто
|Гиперчувствительность
|Психические нарушения
|Часто
|Сонливость
|Нечасто
|Спутанность сознания
|Нечасто
|Галлюцинации1
|Не определено
|Психотические реакции2
|Нарушения ЦНС
|Часто
|Головокружение
|Нечасто
|Нарушения походки
|Очень редко
|Приступы судорог
|Сердечные нарушения
|Нечасто
|Сердечная недостаточность
|Сосудистые нарушения
|Часто
|АГ
|Нечасто
|Венозный тромбоз/тромбоэмболизм
|Нарушения дыхательной системы
|Часто
|Одышка
|Нарушения ЖКТ
|Часто
|Запор
|Нечасто
|Рвота
|Не определено
|Панкреатит2
|Общие нарушения
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Повышенная утомляемость
1Галлюцинации преимущественно отмечали у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера.
2Отдельные сообщения при медицинском применении.
Болезнь Альцгеймера связана с депрессией, суицидальными идеями и суицидом. Такие случаи известны при медицинском применении мемантина.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным эпилепсией, пациентам с эпизодами судорог в анамнезе, а также пациентам с риском развития эпилепсии.
Некоторые факторы, вызывающие повышение pH мочи, могут обусловить необходимость тщательного наблюдения пациента. Они включают значительное изменение диеты, например, замену богатого мясными блюдами рациона на вегетарианский или частый прием антацидных препаратов. Кроме того, pH мочи может повышаться при тубулярном почечном ацидозе или тяжелой инфекции мочевыводящих путей, вызванных Proteus bacteria.
В рамках большинства клинических исследований пациентов, которые недавно перенесли инфаркт миокарда, а также пациентов с декомпенсированной застойной сердечной недостаточностью (III–IV степень согласно классификации NYHA), неконтролируемой АГ, исключали из числа участников. Вследствие этого имеются лишь ограниченные соответствующие данные, а пациентов с такими заболеваниями необходимо тщательно наблюдать.
Период беременности и кормления грудью. Данных о влиянии мемантина в период беременности нет. Экспериментальные исследования на животных указывают на возможность замедления внутриутробного роста при идентичных или несколько более высоких концентрациях по сравнению с таковыми у человека. Потенциальный риск для человека неизвестен. Мемантин не следует применять в период беременности за исключением случаев крайней необходимости.
Неизвестно, проникает ли мемантин в грудное молоко, что однако может иметь место, учитывая липофильность субстанции. При применении мемантина следует прекратить кормление грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения мемантина у детей и подростков не установлены.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Болезнь Альцгеймера средней и тяжелой степени обычно обусловливает снижение способности управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Мемантин может влиять на скорость реакции, поэтому амбулаторных пациентов следует предупреждать о необходимости соблюдения особой осторожности при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
следует избегать сочетанного применения NMDA-антагонистов (амантадин, кетамин или декстрометорфан). Указанные соединения влияют на ту же систему рецепторов, что и мемантин, а потому побочные эффекты (преимущественно связанные с ЦНС, например риск развития фармакотоксического психоза) могут быть более частыми или более выраженными. Есть опубликованные данные о случаях возможного риска при сочетанном применении мемантина и фенитоина.
Учитывая механизм действия, при сочетанном применении NMDA-антагонистов возможно усиление эффектов препаратов L-допа, агонистов дофаминергических рецепторов и антихолинергических средств. Возможно снижение выраженности эффектов барбитуратов и нейролептических средств. Сочетанное назначение мемантина и спазмолитических препаратов, дантролена и баклофена может приводить к модификации их эффектов, что может обусловить необходимость коррекции доз.
Другие лекарственные средства, такие как циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидина сульфат, хинин и никотин, которые используют ту же катионную транспортную систему почек, что и амантадин, возможно, также способны взаимодействовать с мемантином, обусловливая потенциальный риск повышения концентрации в плазме крови.
При сочетанном применении мемантина с гидрохлоротиазидом или любым комбинированным препаратом, который содержит гидрохлоротиазид, возможно снижение концентрации последнего в плазме крови.
Были сообщения о частных случаях повышения международного нормализованного отношения (МНО) при применении мемантина пациентам, которые принимают варфарин. Хотя причинная связь не установлена, необходим тщательный мониторинг протромбинового времени или МНО у пациентов, которые одновременно принимают пероральные антикоагулянты.
В ходе фармакокинетичних исследований среди здоровых пациентов существенных эффектов взаимодействия мемантина с глибуридом/метформином, донепезилом или галантамином не выявили. Мемантин in vitro не является ингибитором CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, флавинсодержащей монооксигеназы, эпоксида гидролазы или сульфатиона.
Передозировка
Опыт ограничен.
Симптомы. Передозировка 200 мг и 105 мг в сутки на протяжении 3 дней соответственно была или связана с симптомами утомления, слабости и/или диареей, или имела бессимптомное течение. При передозировке до 140 мг или неустановленной дозы наблюдались симптомы нарушения ЦНС, например спутанность сознания, сонливость, головокружение, возбуждение, агрессия, галлюцинации, нарушения походки и/или желудочно-кишечные нарушения (рвота и диарея).
После приема 2000 мг мемантина у пациента розвилась кома (10 дней), латеральная диплопия и возбуждение. После симптоматического лечения и плазмафереза пациент выздоровел без последствий.
Лечение. Симптоматическое, специфического антидота не существует. Следует применить стандартные клинические процедуры для удаления действующего вещества из организма, например промывание желудка, прием активированного угля, методы подкисления реакции мочи, форсированный диурез. В случае чрезмерной общей стимуляции ЦНС симптоматические лечебные меры нужно применять с осторожностью.
Условия хранения
не требует специальных условий хранения.