лечение следует начинать и проводить под наблюдением врача. Терапию следует начинать только при условии наличия опекуна, который будет регулярно контролировать прием препарата пациентом.

Таблетки необходимо принимать 1 раз в сутки ежедневно в одно и то же время, вместе с пищей или независимо от еды.

Взрослые.

Максимальная суточная доза составляет 20 мг. С целью снижения риска появления негативных реакций поддерживающую дозу определяют путем постепенного повышения дозы на 5 мг в неделю на протяжении первых 3 нед следующим образом:

1-я неделя (1–7-й день): 5 мг/сут (по ½ таблетки в сутки).

2-я неделя (8–14-й день): 10 мг/сут (по 1 таблетке в сутки).

3-я неделя (15–21-й день): 15 мг/сут (1½ таблетки в сутки).

начиная с 4-й недели: 20 мг/сут (по 2 таблетки в сутки).

Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 20 мг/сут.

Продолжительность лечения индивидуально определяет врач, который имеет опыт диагностирования и лечения болезни Альцгеймера.

Пациенты пожилого возраста. На основе результатов клинических исследований рекомендуемая доза для пациентов в возрасте старше 65 лет составляет 20 мг/сут (2 таблетки по 10 мг 1 раз в сутки), как указано выше.

Нарушение функции почек. У пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) снижение дозы препарата не требуется. У пациентов с нарушением функции почек средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг. Дозу можно повысить до 20 мг/сут по стандартной схеме, если нет негативных реакций по крайней мере после 7 дней лечения. Пациентам с нарушением функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина 5–29 мл/мин) суточную дозу следует снизить до 10 мг.

Нарушение функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени легкой или средней степени (Child Pugh А, В) коррекция дозы не требуется. Применение мемантина пациентам с тяжелым нарушением функции печени не рекомендуется.