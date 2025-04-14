Одесса (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2084,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2197,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1929,55 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2149,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2099,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2097,50 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн