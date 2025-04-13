Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2019,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2310,99
Экономия при брони: -140,23 грн
2170,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2097,10
Экономия при брони: -9,60 грн
2087,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2209,57
Экономия при брони: -110,31 грн
2099,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2062,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2063,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2244,19
Экономия при брони: -146,94 грн
2097,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2247,00
Экономия при брони: -149,51 грн
2097,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2113,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2190,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2188,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2098,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2157,15
Экономия при брони: -89,60 грн
2067,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1087,45
Экономия при брони: -43,70 грн
1043,75 грн