Киев (адрес не указан)
Доступно в 419 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2038,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2084,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2019,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2086,92 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2038,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2108,00
Экономия при брони: -22,00 грн
2086,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2006,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2038,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2266,56
Экономия при брони: -90,31 грн
2176,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2034,24 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2110,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2234,92
Экономия при брони: -164,99 грн
2069,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2124,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2082,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2124,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2124,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2124,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2249,87
Экономия при брони: -92,51 грн
2157,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2309,59
Экономия при брони: -107,46 грн
2202,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2124,30 грн