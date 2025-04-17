Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2262,18
Экономия при брони: -101,96 грн
2160,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2234,82
Экономия при брони: -145,99 грн
2088,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2118,17 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2219,88
Экономия при брони: -119,91 грн
2099,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1996,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2351,15
Экономия при брони: -155,86 грн
2195,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2063,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2249,34
Экономия при брони: -112,47 грн
2136,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2146,00
Экономия при брони: -44,00 грн
2102,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2220,68
Экономия при брони: -88,45 грн
2132,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2099,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2178,33
Экономия при брони: -96,96 грн
2081,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
2179,10 грн