применение препарата при введении катетера, эндоскопа или других медицинских инструментов в уретру.

Гофрированный шприц-туба содержит 12,5 г геля, из которых приблизительно 10 г попадаются в уретру во время инстилляции.

Рекомендованные дозы для взрослых мужчин: для достаточного заполнения уретры применяют 12,5 г препарата. Содержимого одной гофрированной шприц-тубы достаточно для заполнения уретры. Для проведения одной манипуляции не рекомендуется использовать больше одной тубы. Препарат начинает действовать через 5–10 мин.

Женщины, дети (в возрасте 2–12 лет) и подростки (в возрасте от 12 лет): специальные рекомендации относительно дозирования в данной категории пациентов отсутствуют. На протяжении 24 ч не применять больше 4 доз.

Способ применения:

1. Очистить и продезинфицировать наружное отверстие уретры.

2. Снять бумагу, которой покрыт прозрачный блистер до конусного конца.

3. Отломать наконечник тубы; если возможно, оставляя тубу в блистере.

4. Удалить наконечник тубы полностью, во избежание случайного попадания его в уретру.

5. Выдавить каплю геля, чтобы облегчить введение наконечника.

6. Легко нажимая на тубу, медленно ввести гель в уретру.

Остатки препарата следует выбросить вместе со шприцем-тубой.

Анестезия при проведении общей и трахеальной интубации

Взрослые и дети в возрасте старше 15 лет: равномерно распределить приблизительно 5 мл геля по нижней трети трубки. Во избежание высыхания, гель наносят на инструмент непосредственно перед применением. Гель не должен попадаться вглубь просвета трубки. Для взрослых со средней массой тела максимальная доза препарата Катеджель с лидокаином составляет 16 г.

Дозы для детей в возрасте 2–15 лет: детям до 15 лет доза препарата не должна превышать 6 мг лидокаина (= 0,3 мл геля/кг массы тела). На протяжении 24 ч не применять больше 4 доз.

Рекомендации по дозированию для пациентов группы риска

Для лиц пожилого возраста, ослабленных и тяжелобольных пациентов, а также при нарушении функции печени или тяжелой почечной недостаточности дозу препарата следует подбирать индивидуально.

Максимальная разовая доза рассчитывается в мг лидокаина гидрохлорида на 1 кг массы тела (2,9 мг лидокаина гидрохлорида/кг массы тела).