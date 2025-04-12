Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Катеджель с лидокаином инструкция по применению
Состав
Хлоргексидина дигидрохлорид - 0,05 г/100 г
Лидокаина гидрохлорид - 2 г/100 г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Катеджель с лидокаином — стерильный антисептический гель, обладающий местным анестезирующим действием. Путем местной, поверхностной анестезии Катеджель с лидокаином обеспечивает анестезию слизистой оболочки, что приводит к быстрому симптоматическому уменьшению болевых ощущений. Анестезия наступает уже через 5–10 мин после нанесения препарата и длится 20–30 мин. Кроме обезболивающего действия, Катеджель с лидокаином в значительной степени предотвращает инфекции мочевыводящих путей после катетеризации.
Лидокаин — клинически испытанный анестетик группы амидов для местного применения. Лидокаин обратимо и местно тормозит проводимость чувствительных нервных волокон. Чувствительность последовательно снижается: холод/тепло, прикосновение и давление. При местной анестезии действие препарата наступает через 3–5 мин. В воспалительных тканях его эффект уменьшается в связи с кислотной величиной рН, которая доминирует. Кроме анестезирующего действия, лидокаин обладает также антиаритмическим эффектом. В отличие от большинства других местных анестетиков, лидокаин не оказывает сосудорасширяющего действия.
Хлоргексидин — противомикробный препарат, активен против большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также против ряда грибов и вирусов. В составе препарата хлоргексидин действует в качестве профилактического средства с целью предотвращения ятрогенных инфекций при местном применении.
Показания Катеджель с лидокаином
для местной анестезии слизистой оболочки и как лубрикант при катетеризации уретры, зондировании, эндоскопических исследованиях, эндотрахеальной интубации.
Применение Катеджель с лидокаином
применение препарата при введении катетера, эндоскопа или других медицинских инструментов в уретру.
Гофрированный шприц-туба содержит 12,5 г геля, из которых приблизительно 10 г попадаются в уретру во время инстилляции.
Рекомендованные дозы для взрослых мужчин: для достаточного заполнения уретры применяют 12,5 г препарата. Содержимого одной гофрированной шприц-тубы достаточно для заполнения уретры. Для проведения одной манипуляции не рекомендуется использовать больше одной тубы. Препарат начинает действовать через 5–10 мин.
Женщины, дети (в возрасте 2–12 лет) и подростки (в возрасте от 12 лет): специальные рекомендации относительно дозирования в данной категории пациентов отсутствуют. На протяжении 24 ч не применять больше 4 доз.
Способ применения:
1. Очистить и продезинфицировать наружное отверстие уретры.
2. Снять бумагу, которой покрыт прозрачный блистер до конусного конца.
3. Отломать наконечник тубы; если возможно, оставляя тубу в блистере.
4. Удалить наконечник тубы полностью, во избежание случайного попадания его в уретру.
5. Выдавить каплю геля, чтобы облегчить введение наконечника.
6. Легко нажимая на тубу, медленно ввести гель в уретру.
Остатки препарата следует выбросить вместе со шприцем-тубой.
Анестезия при проведении общей и трахеальной интубации
Взрослые и дети в возрасте старше 15 лет: равномерно распределить приблизительно 5 мл геля по нижней трети трубки. Во избежание высыхания, гель наносят на инструмент непосредственно перед применением. Гель не должен попадаться вглубь просвета трубки. Для взрослых со средней массой тела максимальная доза препарата Катеджель с лидокаином составляет 16 г.
Дозы для детей в возрасте 2–15 лет: детям до 15 лет доза препарата не должна превышать 6 мг лидокаина (= 0,3 мл геля/кг массы тела). На протяжении 24 ч не применять больше 4 доз.
Рекомендации по дозированию для пациентов группы риска
Для лиц пожилого возраста, ослабленных и тяжелобольных пациентов, а также при нарушении функции печени или тяжелой почечной недостаточности дозу препарата следует подбирать индивидуально.
Максимальная разовая доза рассчитывается в мг лидокаина гидрохлорида на 1 кг массы тела (2,9 мг лидокаина гидрохлорида/кг массы тела).
Противопоказания
повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата, а также повышенная чувствительность к другим местным анестетикам амидного типа; бульбокавернозный (уретрокавернозный) рефлюкс; тяжелая сердечная недостаточность (IV функциональный класс по классификации NYHA); выраженная брадикардия (<33 уд./мин); тяжелая AV-блокада (III степени); кардиогенный шок; гиповолемический шок.
Побочные эффекты
побочные реакции после применения препарата Катеджель с лидокаином появляются редко (<1/10 000), если препарат применять согласно рекомендациям дозирования и способу введения .
Редко могут наблюдаться случаи развития местных и/или системных реакций гиперчувствительности к лидокаину и/или хлоргексидину.
Особые указания
необходимо избегать попадания препарата Катеджель с лидокаином в глаза. Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени (III и IV стадии), нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), при тяжелом нарушении сердечной или дыхательной функций (III–IV стадии).
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности Катеджель с лидокаином можно применять лишь после тщательного анализа врачом соотношения польза/риск и после установления индивидуальной дозы. Повторное применение препарата в период беременности не рекомендуется. В период кормления грудью Катеджель с лидокаином следует применять лишь по необходимости; дозы следует подбирать индивидуально. Интервал между инстилляцией Катеджеля с лидокаином и следующим кормлением грудью должен составлять 12 ч. Повторное применение препарата в период кормления грудью не рекомендуется.
Дети. Не следует назначать Катеджель с лидокаином детям в возрасте до 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Катеджель с лидокаином практически не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами, но его влияние не может быть полностью исключено в случаях повышенной индивидуальной чувствительности.
Взаимодействия
Катеджель с лидокаином не следует применять сочетанно с препаратами, содержащими лидокаина гидрохлорид, или с другими местными анестетиками амидного типа, поскольку это может привести к непрогнозируемому взаимному влиянию препаратов.
В связи с возможным аддитивным влиянием на сердечную мышцу лидокаин необходимо применять осторожно у пациентов, которые одновременно получают антиаритмические препараты, такие как мексилетин и токаинид, блокаторы β-адренорецепторов (например пропранолол) или антагонисты кальциевых каналов (например дилтиазем, верапамил).
Пропранолол, дилтиазем и верапамил приводят к значительному увеличению Т½ вследствие снижения клиренса лидокаина. Лекарственные средства, снижающие клиренс лидокаина, могут приводить к потенциально токсичным концентрациям в плазме крови, если лидокаин применяют повторно в высоких дозах на протяжении длительного времени. Поэтому при кратковременном применении Катеджеля с лидокаином в рекомендованных дозах такие взаимодействия не имеют клинического значения.
Специальные исследования взаимодействия лидокаина и антиаритмических средств III класса (например амиодарон) не проводились, однако рекомендуется соблюдать осторожность при их сочетанном применении.
Необходимо соблюдать осторожность при сочетанном применении Катеджеля с лидокаином и циметидина, антагониста H2-рецепторов. Концентрация лидокаина в плазме крови может повышаться вследствие уменьшения печеночной перфузии и угнетения микросомальных энзимов.
Передозировка
при правильном применении Катеджеля с лидокаином в плазме крови не достигается токсическая концентрация препарата (>5 мкг/мл). Однако сочетанное применение с другими местными анестетиками может послужить причиной аддитивного эффекта, который, в свою очередь, может привести к передозировке препарата с последующим развитием системных токсических реакций.
Условия хранения
в защищенном от света месте.