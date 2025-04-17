Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,93
Экономия при брони: -5,25 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
183,42
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,30
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2591,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,99
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
173,24
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн