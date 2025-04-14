Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Одесса
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Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
181,49
Экономия при брони: -8,36 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
175,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2656,50
Экономия при брони: -0,30 грн
2656,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,78
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
181,54
Экономия при брони: -8,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
178,20
Экономия при брони: -10,20 грн