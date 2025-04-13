Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 395 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2655,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2652,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,99
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
177,34
Экономия при брони: -11,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
172,15
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
192,62
Экономия при брони: -29,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
180,27
Экономия при брони: -6,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
180,60
Экономия при брони: -27,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн