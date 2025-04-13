Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
1645,11
Экономия при брони: -60,82 грн
1584,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2583,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2579,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2593,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2976,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2573,75 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit