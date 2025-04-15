Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн