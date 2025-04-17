Катеджель с лидокаином (Cathejell® lidocain)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
177,59
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2577,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
177,58
Экономия при брони: -10,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2415,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
180,83
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
173,49
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2595,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2656,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №25
Montavit
2656,54 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Агрономичное, ул. Центральная, 2-А
10.5 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 15
24.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Катеджель с лидокаином гель шприц-туба 12.5 г №1
Montavit
174,90 грн