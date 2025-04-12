крем особенно подходит для применения в лечении расстройств в экссудативной стадии.

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии.

При развитии раздражения кожи или проявлений повышенной чувствительности на фоне лечения кремом/мазью применение препарата следует прекратить и подобрать больному адекватную терапию.

При местном применении системная абсорбция действующих веществ может быть выше при нанесении препарата на обширные участки кожи, особенно при длительном применении или нанесении на поврежденные участки кожи. При этом могут возникать побочные явления, отмечаемые после системного применения действующих веществ.

При одновременном системном введении аминогликозидных антибиотиков следует учитывать вероятность совокупного токсического действия (ототоксичность/нефротоксичность).

В частности, следует иметь в виду перекрестные аллергические реакции с другими аминогликозидными антибиотиками.

Длительное местное применение антибиотиков иногда может приводить к росту резистентной микрофлоры. В этом случае, а также при развитии суперинфекции терапию препаратом следует прекратить и назначить соответствующее лечение.

Кортикостероиды с высокой активностью на больших участках кожи следует применять под тщательным периодическим мониторингом, поскольку они могут вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В случае развития угнетения лекарственный препарат следует отменить, частоту нанесения снизить или перевести пациента на кортикостероидный препарат слабого действия. Функция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, как правило, восстанавливается при отмене препарата. В отдельных случаях могут развиваться симптомы отмены, которые требуют добавления системного кортикостероида.

Следует избегать нанесения препарата на открытые раны или поврежденную кожу.

Непрерывное лечение более 2–3 нед не рекомендуется.

Кортикостероиды очень сильного, сильного и среднего действия следует применять с осторожностью при нанесении на кожу лица и половых органов. В таких случаях курс лечения не должен превышать 1 нед.

В целом, в зоне вокруг глаз (глаукома) следует использовать только низкодозированные кортикостероиды.

Кортикостероиды могут маскировать симптомы аллергической реакции на один из компонентов препарата.

Пациента следует проинструктировать: применять препарат только для индивидуального лечения и не передавать другим лицам.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. В экспериментальных исследованиях установлен тератогенный эффект кортикостероидов для местного применения. Отсутствуют данные о его применении у беременных.

Аминогликозиды проникают через плацентарный барьер и могут нанести вред плоду при применении у беременных. Были сообщения о случаях полной необратимой двусторонней врожденной глухоты у детей, чьи матери получали аминогликозиды (включая гентамицин) в период беременности. Недостаточно данных относительно местного применения гентамицина у беременных. Недостаточно данных относительно применения клотримазола у беременных.

Исследования на животных не продемонстрировали риска воздействия препарата на плод.

Препарат Триакутан следует применять в период беременности только в случае абсолютной необходимости. Препарат Триакутан не следует применять в высоких дозах, на больших участках кожи и в течение длительного времени, а также под окклюзионные повязки.

Кормление грудью. Неизвестно, могут ли гентамицин, клотримазол и кортикостероиды при местном применении проникать в грудное молоко. Однако системные кортикостероиды выявляют в грудном молоке, поэтому в ходе лечения Триакутаном следует прекратить кормление грудью.

Не следует наносить препарат Триакутан на молочные железы женщинам, кормящим грудью.

Не следует применять препарат в I триместр беременности. Назначение препарата возможно только на более поздних сроках беременности, если ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальную угрозу для плода.

Дети. Не рекомендуется применять у детей, поскольку отсутствует опыт применения препарата у пациентов данной возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами не изучалось.