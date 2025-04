фармакокинетика. Препарат сочетает в себе противовоспалительное действие бетаметазона дипропионата, антибактериальную активность гентамицина сульфата и противогрибковое действие клотримазола.

Бетаметазона дипропионат является мощным (класс III) ГКС с противовоспалительным, противоаллергическим и противозудным действием.

Гентамицин — антибиотик группы аминогликозидов с бактерицидным действием. Механизм действия заключается в угнетении синтеза белков микроорганизмов, чувствительных к антибиотику. Гентамицин активен в отношении многих аэробных грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий. In vitro к гентамицину в концентрации 1–8 мкг/мл в подавляющем большинстве чувствительны штаммы Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella lacunata, Neisseria, индолположительные и индолотрицательные штаммы Proteus, Pseudomonas (в том числе большинство штаммов Pseudomonas aeruginosa), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Serratia. Различные виды и штаммы одного и того же вида могут демонстрировать существенные различия по чувствительности in vitro. Кроме того, чувствительность in vitro не всегда коррелирует с чувствительностью in vivo. Гентамицин неэффективен по отношению к большинству анаэробных бактерий, грибов и вирусов. Гентамицин только минимально эффективен против стрептококков.

Резистентность к гентамицину может развиваться у грамотрицательных и грамположительных бактерий.

Клотримазол — синтетический противогрибковый препарат группы производных имидазола. Спектр чувствительности к клотримазолу включает в себя ряд грибов, являющихся патогенными для человека и животных. Клотримазол обеспечивает эффективное действие по отношению к дерматофитам, дрожжевым и плесневым грибам. Во время исследований in vitro продемонстрирована эффективность клотримазола против Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis и Candida (в том числе Candida albicans). Известно, что противогрибковое действие клотримазола обусловлено угнетением синтеза эргостерина. Эргостерин является важным компонентом клеточной мембраны грибов.

Фармакокинетика. Исследования фармакокинетики препарата не проводили.

Бетаметазон. При нормальных условиях только часть бетаметазона, применяемого местно, является системно доступной. Степень его проникновения зависит от места нанесения, состояния кожи, галеновой формы препарата, возраста пациента и способа применения.

Гентамицин. Гентамицин после местного применения на неповрежденной коже не всасывается, но после нанесения на поврежденную или воспаленную кожу и при применении окклюзионных повязок на небольших поверхностях кожи гентамицин может подвергаться системной абсорбции.

Клотримазол. После нанесения на кожу системная абсорбция низкая, при этом большее количество клотримазола остается в роговом слое. Такие концентрации отмечены через 6 ч после нанесения 1% радиоактивного клотримазола на неповрежденную кожу и на кожу с острым воспалением: роговый слой = 100 мкг/см3, сетчатый слой = 0,5–1 мкг/см3, подкожный слой = 0,1 мкг/см3.