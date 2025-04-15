Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
242,07
Экономия при брони: -17,07 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,83
Экономия при брони: -29,83 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,84
Экономия при брони: -23,84 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,11
Экономия при брони: -34,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,03
Экономия при брони: -15,07 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
270,28
Экономия при брони: -27,65 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,00
Экономия при брони: -20,53 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,10
Экономия при брони: -15,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,00
Экономия при брони: -17,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
260,72
Экономия при брони: -10,15 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,79
Экономия при брони: -9,79 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -14,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
251,60
Экономия при брони: -10,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,47
Экономия при брони: -45,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,47
Экономия при брони: -44,97 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
261,15
Экономия при брони: -32,09 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,22
Экономия при брони: -33,74 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,20
Экономия при брони: -34,82 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,20
Экономия при брони: -27,39 грн