Киев
Триакутан® (Triacutan)

Триакутан® (Triacutan)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 417 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
218,68 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
219,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
222,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
225,29 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,39 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,57
Экономия при брони: -25,95 грн
240,62 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,21
Экономия при брони: -19,39 грн
243,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
220,98 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
221,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,41 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
221,38 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,21
Экономия при брони: -35,59 грн
235,62 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,21
Экономия при брони: -35,59 грн
235,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -11,70 грн
246,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -11,10 грн
247,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
219,01 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -8,10 грн
246,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -11,30 грн
247,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
244,84 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
245,34 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
221,06 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
222,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,54 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
226,36 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -8,10 грн
246,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -7,50 грн
247,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
233,54 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,71 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
221,14 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,52 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
237,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
238,00 грн
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