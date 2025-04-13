Киев (адрес не указан)
Доступно в 950 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,70
Экономия при брони: -40,76 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,92
Экономия при брони: -33,98 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
275,08
Экономия при брони: -41,81 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,54
Экономия при брони: -27,67 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,46
Экономия при брони: -21,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,45
Экономия при брони: -39,25 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
273,00
Экономия при брони: -41,48 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,27
Экономия при брони: -35,75 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,16
Экономия при брони: -31,61 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,10
Экономия при брони: -10,50 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум