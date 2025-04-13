Киев
Триакутан® (Triacutan)

Триакутан® (Triacutan)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 950 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
245,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
232,50 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
139,04 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
232,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
234,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,23 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
224,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,40 грн
246,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -11,60 грн
247,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,20 грн
244,60 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -9,60 грн
245,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,70
Экономия при брони: -40,76 грн
227,94 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,92
Экономия при брони: -33,98 грн
233,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
232,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
217,11 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
245,76 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
275,08
Экономия при брони: -41,81 грн
233,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,54
Экономия при брони: -27,67 грн
236,87 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,46
Экономия при брони: -21,39 грн
241,07 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
219,22 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
231,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
218,04 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,45
Экономия при брони: -39,25 грн
227,20 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
273,00
Экономия при брони: -41,48 грн
231,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
155,15 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
232,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,27
Экономия при брони: -35,75 грн
232,52 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,16
Экономия при брони: -31,61 грн
234,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
255,10
Экономия при брони: -10,50 грн
244,60 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -13,40 грн
245,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
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