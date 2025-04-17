Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,53
Экономия при брони: -7,58 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,41
Экономия при брони: -7,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,40
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
275,00
Экономия при брони: -48,61 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,61
Экономия при брони: -33,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,21
Экономия при брони: -30,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,33
Экономия при брони: -30,17 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,79
Экономия при брони: -40,83 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
261,60
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,89
Экономия при брони: -41,59 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,63
Экономия при брони: -24,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -32,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -30,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум