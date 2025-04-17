Киев
Триакутан® (Triacutan)

Триакутан® (Triacutan)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -13,00 грн
245,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
225,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,53
Экономия при брони: -7,58 грн
244,95 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
257,41
Экономия при брони: -7,72 грн
249,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
225,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
230,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -6,90 грн
245,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,40 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,40
Экономия при брони: -6,80 грн
245,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
275,00
Экономия при брони: -48,61 грн
226,39 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,61
Экономия при брони: -33,11 грн
235,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,00 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -9,20 грн
245,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
156,33 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
219,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,21
Экономия при брони: -30,00 грн
236,21 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,33
Экономия при брони: -30,17 грн
238,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
217,57 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
218,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -8,10 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,80 грн
245,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
211,50 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
221,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,79
Экономия при брони: -40,83 грн
225,96 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
261,60
Экономия при брони: -26,10 грн
235,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -10,40 грн
244,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -12,80 грн
245,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
218,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,89
Экономия при брони: -41,59 грн
227,30 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,63
Экономия при брони: -24,95 грн
237,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
230,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -32,70 грн
235,50 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,20
Экономия при брони: -30,02 грн
238,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
227,00 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
230,00 грн
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