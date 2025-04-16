Николаев (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
270,83
Экономия при брони: -8,80 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
270,90
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -16,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,92
Экономия при брони: -25,78 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,92
Экономия при брони: -23,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
265,99
Экономия при брони: -33,49 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
265,99
Экономия при брони: -30,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,98
Экономия при брони: -36,48 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,98
Экономия при брони: -33,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -15,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,40
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,98
Экономия при брони: -39,34 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
270,10
Экономия при брони: -38,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,01
Экономия при брони: -29,41 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,12
Экономия при брони: -31,52 грн