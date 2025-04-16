Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
266,11
Экономия при брони: -34,42 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,22
Экономия при брони: -30,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
240,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
242,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,03
Экономия при брони: -44,68 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
271,03
Экономия при брони: -44,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
272,53
Экономия при брони: -46,14 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
268,30
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
265,56
Экономия при брони: -34,52 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
265,56
Экономия при брони: -33,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,97
Экономия при брони: -33,80 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,18
Экономия при брони: -35,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
258,60
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
263,14
Экономия при брони: -36,70 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
254,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
264,52
Экономия при брони: -33,31 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,43
Экономия при брони: -30,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -19,40 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50
Экономия при брони: -18,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
267,74
Экономия при брони: -36,53 грн
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
265,63
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Триакутан® крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
262,76
Экономия при брони: -30,63 грн
Триакутан® мазь туба 15 г №1
Корпорация Артериум
252,50 грн