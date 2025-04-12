Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Цинатропил -Здоровье инструкция по применению
Состав
Пирацетам - 400 мг
Циннаризин - 25 мг
Фармакологические свойства
комбинированный препарат, обладающий ноотропным, антигипоксическим, сосудорасширяющим эффектами, обусловленными действием его компонентов — пирацетама и циннаризина. Препарат улучшает мозговое кровообращение и метаболизм в ЦНС, снижая сопротивление гладкой мускулатуры сосудов мозга с увеличением мозгового кровотока. Интенсифицирует биосинтез РНК и фосфолипидов, гликолитические процессы и утилизацию глюкозы, повышает концентрацию АТФ. Оказывает противогипоксическое действие, в ишемизированных зонах улучшает течение метаболических процессов и микроциркуляцию. Уменьшает реакции на биогенные сосудосуживающие средства (адреналин, норадреналин, брадикинин, дофамин, ангиотензин, вазопрессин, гистамин, серотонин) и снижает возбудимость вестибулярного аппарата. Повышает эластичность мембран эритроцитов и их деформируемость. Обладает умеренной антиагрегантной активностью, не оказывает существенного влияния на АД.
Стимулирует интегративную деятельность головного мозга, способствует консолидации, улучшает память и психический контроль, облегчает процесс обучения, уменьшает психическую заторможенность, депрессию, ипохондрию, проявления замкнутости и неконтактности.
Быстро и полностью всасывается в ЖКТ.
Пирацетам уменьшает вызываемые циннаризином утомляемость и слабость; циннаризин купирует вызываемые пирацетамом головокружение, тремор, нервозность, возбуждение, раздражительность, беспокойство, нарушение сна.
Показания Цинатропил -Здоровье
• нарушения мозгового кровообращения (ишемический инсульт, восстановительный период после геморрагического инсульта), атеросклероз сосудов головного мозга, энцефалопатия различного генеза, в том числе при хронической гипертензии;
• заболевания ЦНС, сопровождающиеся понижением интеллектуально-мнестических функций;
• депрессия, психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии; астенический синдром психогенного происхождения; лабиринтопатии различного генеза (головокружение, шум в ушах, нистагм, тошнота, рвота); синдром Меньера;
• отставание интеллектуального развития у детей (для улучшения обучения и памяти);
• профилактика мигрени и кинетозов.
Применение Цинатропил -Здоровье
препарат назначают внутрь взрослым и детям старше 5 лет. Взрослым назначают по 1–2 капсулы 3 раза в сутки; детям — по 2 капсулы 2 раза в сутки в зависимости от тяжести заболевания.
Курс лечения — 3 мес. Возможно проведение 3 курсов в год.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, заболевания печени и/или почек, паркинсонизм, беременность и период кормления грудью. Дети в возрасте до 5 лет.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: сухость во рту, диспепсия, боль в эпигастрии;
дерматологические реакции: аллергические реакции, в том числе кожные, фотосенсибилизация;
прочие: раздражительность, тремор конечностей, нарушение сна, повышение мышечного тонуса, увеличение массы тела.
Особые указания
при применении препарата у спортсменов возможна положительная реакция при проведении допинг-теста.
Цинатропил-Здоровье является препаратом выбора в случаях, когда монотерапия пирацетамом вызывает у больного головокружение, тремор, нервозность, возбуждение, раздражительность, беспокойство, нарушение сна, слабость.
Прием препарата в терапевтических дозах возможен при управлении транспортными средствами и работе с машинами и оборудованием (если позволяет основное заболевание).
Взаимодействия
действие препарата усиливается сосудорасширяющими средствами, ослабляется гипертензивными препаратами. Цинатропил-Здоровье может усиливать седативное действие средств, угнетающих ЦНС, трициклических антидепрессантов, гипотензивных препаратов, алкоголя и других ноотропных лекарственных средств.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С.