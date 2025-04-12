комбинированный препарат, обладающий ноотропным, антигипоксическим, сосудорасширяющим эффектами, обусловленными действием его компонентов — пирацетама и циннаризина. Препарат улучшает мозговое кровообращение и метаболизм в ЦНС, снижая сопротивление гладкой мускулатуры сосудов мозга с увеличением мозгового кровотока. Интенсифицирует биосинтез РНК и фосфолипидов, гликолитические процессы и утилизацию глюкозы, повышает концентрацию АТФ. Оказывает противогипоксическое действие, в ишемизированных зонах улучшает течение метаболических процессов и микроциркуляцию. Уменьшает реакции на биогенные сосудосуживающие средства (адреналин, норадреналин, брадикинин, дофамин, ангиотензин, вазопрессин, гистамин, серотонин) и снижает возбудимость вестибулярного аппарата. Повышает эластичность мембран эритроцитов и их деформируемость. Обладает умеренной антиагрегантной активностью, не оказывает существенного влияния на АД.

Стимулирует интегративную деятельность головного мозга, способствует консолидации, улучшает память и психический контроль, облегчает процесс обучения, уменьшает психическую заторможенность, депрессию, ипохондрию, проявления замкнутости и неконтактности.

Быстро и полностью всасывается в ЖКТ.

Пирацетам уменьшает вызываемые циннаризином утомляемость и слабость; циннаризин купирует вызываемые пирацетамом головокружение, тремор, нервозность, возбуждение, раздражительность, беспокойство, нарушение сна.