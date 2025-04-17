Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -14,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
166,56
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
83,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
96,69
Экономия при брони: -5,98 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
110,82
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
174,94
Экономия при брони: -14,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
132,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
175,34
Экономия при брони: -27,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
177,40
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
172,59
Экономия при брони: -20,13 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
179,76
Экономия при брони: -32,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
177,19
Экономия при брони: -21,85 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -14,40 грн