Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
171,10
Экономия при брони: -14,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
132,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,30
Экономия при брони: -21,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
175,90
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
173,27
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
178,83
Экономия при брони: -48,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
153,13
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
117,71
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
152,53
Экономия при брони: -9,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
180,39
Экономия при брони: -17,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
179,49
Экономия при брони: -12,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,30
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
180,67
Экономия при брони: -41,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
166,60
Экономия при брони: -18,90 грн