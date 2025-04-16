Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
136,44
Экономия при брони: -5,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
174,50
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
178,16
Экономия при брони: -21,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
174,79
Экономия при брони: -19,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
140,90
Экономия при брони: -10,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
140,37
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
155,38
Экономия при брони: -8,18 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
153,20
Экономия при брони: -5,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
153,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
139,48
Экономия при брони: -9,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
175,22
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
177,06
Экономия при брони: -23,48 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
179,41
Экономия при брони: -25,83 грн