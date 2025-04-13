Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 594 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
166,40
Экономия при брони: -16,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
132,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
107,52
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40
Экономия при брони: -19,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
144,57
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
132,50 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
177,82
Экономия при брони: -27,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
171,53
Экономия при брони: -14,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
164,90
Экономия при брони: -15,20 грн