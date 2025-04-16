Цинатропил®-Здоровье (Cinatropil-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
139,39
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
162,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
168,61
Экономия при брони: -34,92 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
146,26
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
150,21
Экономия при брони: -7,67 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
174,19
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
172,92
Экономия при брони: -23,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
26,02
Экономия при брони: -1,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
169,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
178,04
Экономия при брони: -41,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
141,61
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
176,77
Экономия при брони: -22,52 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цинатропил®-Здоровье капсулы твердые блистер №60
Корпорация Здоровье
132,50
Экономия при брони: -2,90 грн