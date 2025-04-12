Таблетки

При проведении цитостатической терапии режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от степени выраженности рвотной реакции.

Умеренная эметогенная химио- и лучевая терапия

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет внутрь назначают: первоначально 8 мг за 1–2 ч до начала противоопухолевой терапии с последующим приемом еще 8 мг через 8–12 ч. Для профилактики поздней или длительной тошноты и рвоты после первых 24 ч применение препарата следует продолжить по 8 мг каждые 12 ч. При частичном высокодозовом облучении абдоминальной области назначают по 8 мг каждые 8 ч. Препарат принимают в течение всего курса химио- и лучевой терапии, а также 1–2 дня (при необходимости — 3–5 дней) после ее окончания.

Высокоэметогенная химиотерапия

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет внутрь назначают 24 мг ондансетрона (одновременно с дексаметазона фосфатом) за 1–2 ч до начала химиотерапии. Для профилактики поздней рвоты в последующие дни по 8 мг 2 раза в сутки в течение всего курса химиотерапии, а также 5 дней после ее окончания.

При химиотерапии у детей в возрасте 4–12 лет внутрь назначают: первоначально по 4 мг 3 раза в сутки (за 30 мин до начала курса, затем — через 4 и 8 ч). Для профилактики поздней рвоты назначают по 4 мг каждые 8 ч 1–2 дня, затем — по 4 мг 2 раза в сутки в течение всего курса, а также 5 дней после его окончания.

Послеоперационная тошнота и рвота

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 16 мг за 1 ч до анестезии. Детям в возрасте младше 12 лет не назначают.

Максимальная суточная доза ондансетрона составляет 32 мг, для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени — 8 мг.

Р-р для инъекций

Препарат в форме р-ра для инъекций можно вводить в/м или в/в путем разовой медленной инъекции или путем инфузии. Для приготовления р-ра ондансетрона для инфузии можно использовать 0,9% р-р натрия хлорида, 5% р-р глюкозы, р-р Рингера. Р-р ондансетрона для инфузионного введения готовят непосредственно перед введением; однако при необходимости его можно хранить до полного использования не более 24 ч при температуре 2–8 °С. Во время проведения инфузии не требуется защиты от света (при нормальном освещении).

Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия

Взрослым применяют р-р в дозе 8 мг в/в медленно непосредственно перед проведением химиотерапии.

Высокоэметогенная химиотерапия

• однократную дозу 8–32 мг вводят в/в медленно непосредственно перед проведением химиотерапии; при введении в дозе выше 8 мг Ондансетрон необходимо растворить в 50–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или другого совместимого р-ра для в/в введения и проводить инфузию длительностью не менее 15 мин;

• дозу 8 мг вводят в/в медленно непосредственно перед проведением курса химиотерапии, потом 2 раза в/в медленно в дозе 8 мг с интервалом 2–4 ч или в/в капельно в дозе 1 мг/ч в течение 24 ч.

Выбор режима дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от степени выраженности эметогенного эффекта.

Детям можно назначать одноразово в/в в дозе 5 мг/м2 непосредственно перед проведением химиотерапии.

Послеоперационная тошнота и рвота

Взрослые: возможно назначение 4 мг в виде медленного в/в введения или в/м инъекции во время индукции анестезии. Для устранения развития послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется однократное введение 4 мг в/м или в/в медленно.

Дети: для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты можно назначать в дозе 0,1 мг/кг массы тела (максимально — 4 мг) в/в медленно до, во время или после начала анестезии. Для устранения развития послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется однократное введение в дозе 0,1 мг/кг (максимально — 4 мг) в/м или в/в медленно.