Ондансетрон (Ondansetron)
Ондансетрон инструкция по применению
Состав
Ондансетрон - 8 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Противорвотное средство. Механизм действия обусловлен конкурентной высокоселективной блокадой центральных и периферических 5НТ3-рецепторов серотонина (рецепторы триггерной зоны, рвотного центра). Подавляет рвотный рефлекс, устраняя и предупреждая тошноту при применении цитотоксических химиотерапевтических средств, лучевой терапии, в послеоперационный период. При многократном применении замедляет перистальтику и прохождение содержимого по кишечнику.
Фармакокинетика. При в/в введении в дозе 0,15 мг/кг массы тела взрослым в возрасте до 75 лет Cmax в плазме крови составляет в среднем около 100 нг/мл, у лиц в возрасте старше 75 лет — 170 нг/мл. При в/в инфузии 32 мг в течение 15 мин Cmax достигает 264 нг/мл. При в/м введении Cmax ондансетрона в плазме крови (около 25 нг/мл) отмечают через 10 мин после инъекции.
При приеме внутрь препарат хорошо абсорбируется в ЖКТ, биодоступность составляет около 60% в связи с эффектом первого прохождения через печень. Cmax ондансетрона в плазме крови достигается через 1,5–1,7 ч. Употребление пищи удлиняет период всасывания на 17%, не влияя на Cmax. Связывание с белками плазмы крови — 70–76%.
Основная часть введенной дозы (85–90%) гидроксилируется в печени с участием цитохрома P450 до соединений индольного цикла, а затем конъюгирует с глюкуроновой и серной кислотами. Общий объем распределения составляет 1,9 л/кг массы тела, T½ в зависимости от возраста составляет 3,5–5,5 ч, общий клиренс — 5,9 мл/(мин·кг). Препарат экскретируется из организма почками, при этом 5% введенной дозы выводится в неизмененном виде. Фармакокинетические параметры ондансетрона не изменяются при его многократном применении.
У детей, а также у лиц с поражениями печени снижается общий клиренс, у пациентов пожилого возраста увеличивается T½ и общий клиренс препарата. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 15–60 мл/мин) снижены системный клиренс и объем распределения ондансетрона, результатом чего является клинически незначимое небольшое увеличение T½ препарата. У женщин Cmax и биодоступность препарата выше, а клиренс и объем распределения ниже, чем у мужчин.
Показания Ондансетрон
профилактика и устранение тошноты и рвоты при цитотоксической химиотерапии (первоначальные и повторные курсы, включая применение цисплатина в высоких дозах) и лучевой терапии (облучение всей поверхности тела, частичное однократное высокодозовое или ежедневное облучение абдоминальной области) в онкологии. Профилактика и устранение тошноты и рвоты в послеоперационный период в общей хирургии, офтальмологии и др.
Применение Ондансетрон
Таблетки
При проведении цитостатической терапии режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от степени выраженности рвотной реакции.
Умеренная эметогенная химио- и лучевая терапия
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет внутрь назначают: первоначально 8 мг за 1–2 ч до начала противоопухолевой терапии с последующим приемом еще 8 мг через 8–12 ч. Для профилактики поздней или длительной тошноты и рвоты после первых 24 ч применение препарата следует продолжить по 8 мг каждые 12 ч. При частичном высокодозовом облучении абдоминальной области назначают по 8 мг каждые 8 ч. Препарат принимают в течение всего курса химио- и лучевой терапии, а также 1–2 дня (при необходимости — 3–5 дней) после ее окончания.
Высокоэметогенная химиотерапия
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет внутрь назначают 24 мг ондансетрона (одновременно с дексаметазона фосфатом) за 1–2 ч до начала химиотерапии. Для профилактики поздней рвоты в последующие дни по 8 мг 2 раза в сутки в течение всего курса химиотерапии, а также 5 дней после ее окончания.
При химиотерапии у детей в возрасте 4–12 лет внутрь назначают: первоначально по 4 мг 3 раза в сутки (за 30 мин до начала курса, затем — через 4 и 8 ч). Для профилактики поздней рвоты назначают по 4 мг каждые 8 ч 1–2 дня, затем — по 4 мг 2 раза в сутки в течение всего курса, а также 5 дней после его окончания.
Послеоперационная тошнота и рвота
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 16 мг за 1 ч до анестезии. Детям в возрасте младше 12 лет не назначают.
Максимальная суточная доза ондансетрона составляет 32 мг, для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени — 8 мг.
Р-р для инъекций
Препарат в форме р-ра для инъекций можно вводить в/м или в/в путем разовой медленной инъекции или путем инфузии. Для приготовления р-ра ондансетрона для инфузии можно использовать 0,9% р-р натрия хлорида, 5% р-р глюкозы, р-р Рингера. Р-р ондансетрона для инфузионного введения готовят непосредственно перед введением; однако при необходимости его можно хранить до полного использования не более 24 ч при температуре 2–8 °С. Во время проведения инфузии не требуется защиты от света (при нормальном освещении).
Эметогенная химиотерапия и лучевая терапия
Взрослым применяют р-р в дозе 8 мг в/в медленно непосредственно перед проведением химиотерапии.
Высокоэметогенная химиотерапия
• однократную дозу 8–32 мг вводят в/в медленно непосредственно перед проведением химиотерапии; при введении в дозе выше 8 мг Ондансетрон необходимо растворить в 50–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или другого совместимого р-ра для в/в введения и проводить инфузию длительностью не менее 15 мин;
• дозу 8 мг вводят в/в медленно непосредственно перед проведением курса химиотерапии, потом 2 раза в/в медленно в дозе 8 мг с интервалом 2–4 ч или в/в капельно в дозе 1 мг/ч в течение 24 ч.
Выбор режима дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от степени выраженности эметогенного эффекта.
Детям можно назначать одноразово в/в в дозе 5 мг/м2 непосредственно перед проведением химиотерапии.
Послеоперационная тошнота и рвота
Взрослые: возможно назначение 4 мг в виде медленного в/в введения или в/м инъекции во время индукции анестезии. Для устранения развития послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется однократное введение 4 мг в/м или в/в медленно.
Дети: для предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты можно назначать в дозе 0,1 мг/кг массы тела (максимально — 4 мг) в/в медленно до, во время или после начала анестезии. Для устранения развития послеоперационной тошноты и рвоты рекомендуется однократное введение в дозе 0,1 мг/кг (максимально — 4 мг) в/м или в/в медленно.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; период беременности (особенно I триместр) и кормления грудью; недостаточность функции печени, хирургические операции на брюшной полости; препарат не назначают детям в возрасте до 4 лет при проведении химио- и лучевой терапии, при анестезии таблетки нельзя назначать детям в возрасте до 12 лет, р-р для инъекций — до 2 лет.
Побочные эффекты
со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, временное нарушение остроты зрения (при быстром в/в введении), спонтанные двигательные расстройства, приступы судорог, угнетение функции ЦНС, парестезия, слабость, экстрапирамидная симптоматика, обморок;
со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение жара и прилива крови к лицу, аритмия, тахикардия или брадикардия, артериальная гипо- или гипертензия;
со стороны пищеварительной системы: запор, диарея, икота, сухость во рту, транзиторное повышение активности аминотрансфераз, недостаточность функции печени;
аллергические реакции: крапивница, бронхоспазм, в единичных случаях — анафилактические реакции;
прочие: кашель, боль в грудной клетке (ангинозного типа), покраснение и жжение в месте инъекции.
Особые указания
в период лечения Ондансетроном кормление грудью необходимо прекратить.
При парентеральном применении препарата пациентам с умеренными и выраженными нарушениями функции печени не рекомендуется превышать дозу 8 мг/сут.
При очень выраженной рвотной реакции в результате химиотерапии эффективность препарата можно повысить путем разового в/в введения ГКС (например 20 мг дексаметазона натрия фосфата) до начала химиотерапии.
С осторожностью назначают пациентам, имеющим в анамнезе реакции гиперчувствительности к другим селективным антагонистам серотониновых 5НТ3-рецепторов. С осторожностью и под тщательным медицинским наблюдением применяют препарат при лечении больных с признаками подострой непроходимости кишечника.
Взаимодействия
одновременное применение ингибиторов микросомальных печеночных ферментов системы цитохрома P450 может увеличивать T½ и снижать общий клиренс препарата.
При осочетанном применении с индукторами микросомальных печеночных ферментов системы цитохрома P450 (барбитураты, карбамазепин, каризопродол, глутетимид, гризеофульвин, закись азота, папаверин, фенилбутазон, фенитоин, гидантоины, рифампицин, толбутамид и др.) возможно снижение клинической эффективности препарата.
Препарат в виде инфузионного р-ра при концентрации ондансетрона 16–160 мкг/мл (8 мг/500 мл–8 мг/50 мл) можно вводить через Y-образный катетер сочетанно со следующими препаратами:
• цисплатин в концентрации до 0,48 мг/мл в течение 1–8 ч;
• карбоплатин в концентрации 0,18–9,90 мг/мл в течение 10–60 мин;
• флуороурацил в концентрации до 0,8 мг/мл со скоростью не менее 20 мл/ч, при этом следует учитывать, что более высокие концентрации флуороурацила могут вызывать преципитацию ондансетрона;
• этопозид в концентрации 0,14–0,25 мг/мл в течение 30–60 мин;
• цефтазидим в дозе 0,025–2 г, разведенный водой для инъекций в соответствии с рекомендациями производителя, в виде в/в болюсной инъекции в течение 5 мин;
• циклофосфамид в дозе 0,1–1 г, разведенный водой для инъекций в соответствии с рекомендациями производителя, в виде в/в болюсной инъекции в течение 5 мин;
• доксорубицин в дозе 10–100 мг, разведенный водой для инъекций в соответствии с рекомендациями производителя, в виде в/в болюсной инъекции в течение 5 мин;
• дексаметазон в дозе 20 мг в/в медленно в течение 2–5 мин сочетанно с 8–32 мг ондансетрона в 50–100 мл р-ра.
Препарат не следует применять в одном шприце или в одной капельнице с другими лекарственными средствами.
Передозировка
при передозировке возможна манифестация побочных эффектов. Лечение — отмена препарата и симптоматическая терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций. Специфического антидота нет.
Условия хранения
таблетки — в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С; ампулы — в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Срок годности — 2 года.