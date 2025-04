Фармакодинамика. Противорвотное средство. Механизм действия обусловлен конкурентной высокоселективной блокадой центральных и периферических 5НТ 3 -рецепторов серотонина (рецепторы триггерной зоны, рвотного центра). Подавляет рвотный рефлекс, устраняя и предупреждая тошноту при применении цитотоксических химиотерапевтических средств, лучевой терапии, в послеоперационный период. При многократном применении замедляет перистальтику и прохождение содержимого по кишечнику.

Фармакокинетика. При в/в введении в дозе 0,15 мг/кг массы тела взрослым в возрасте до 75 лет C max в плазме крови составляет в среднем около 100 нг/мл, у лиц в возрасте старше 75 лет — 170 нг/мл. При в/в инфузии 32 мг в течение 15 мин C max достигает 264 нг/мл. При в/м введении C max ондансетрона в плазме крови (около 25 нг/мл) отмечают через 10 мин после инъекции.

При приеме внутрь препарат хорошо абсорбируется в ЖКТ, биодоступность составляет около 60% в связи с эффектом первого прохождения через печень. C max ондансетрона в плазме крови достигается через 1,5–1,7 ч. Употребление пищи удлиняет период всасывания на 17%, не влияя на C max . Связывание с белками плазмы крови — 70–76%.

Основная часть введенной дозы (85–90%) гидроксилируется в печени с участием цитохрома P450 до соединений индольного цикла, а затем конъюгирует с глюкуроновой и серной кислотами. Общий объем распределения составляет 1,9 л/кг массы тела, T ½ в зависимости от возраста составляет 3,5–5,5 ч, общий клиренс — 5,9 мл/(мин·кг). Препарат экскретируется из организма почками, при этом 5% введенной дозы выводится в неизмененном виде. Фармакокинетические параметры ондансетрона не изменяются при его многократном применении.

У детей, а также у лиц с поражениями печени снижается общий клиренс, у пациентов пожилого возраста увеличивается T ½ и общий клиренс препарата. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 15–60 мл/мин) снижены системный клиренс и объем распределения ондансетрона, результатом чего является клинически незначимое небольшое увеличение T ½ препарата. У женщин C max и биодоступность препарата выше, а клиренс и объем распределения ниже, чем у мужчин.