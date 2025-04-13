Ондансетрон (Ondansetron)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,03
Экономия при брони: -4,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,71
Экономия при брони: -2,92 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,44
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,38
Экономия при брони: -9,72 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,79
Экономия при брони: -2,84 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,08
Экономия при брони: -11,34 грн