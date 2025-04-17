Ондансетрон (Ondansetron)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,10
Экономия при брони: -1,29 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,17
Экономия при брони: -4,96 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,38
Экономия при брони: -24,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн