Киев
Ондансетрон (Ondansetron)

Ондансетрон (Ondansetron)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 171 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,84
Экономия при брони: -7,34 грн
89,50 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,99
Экономия при брони: -3,12 грн
74,87 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,00
Экономия при брони: -2,21 грн
41,79 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,60 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,81 грн
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,71 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,67
Экономия при брони: -39,67 грн
144,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,20 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,56 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
138,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,39
Экономия при брони: -3,71 грн
76,68 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,53
Экономия при брони: -1,03 грн
89,50 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,84 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
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