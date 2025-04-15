Ондансетрон (Ondansetron)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,84
Экономия при брони: -7,34 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,99
Экономия при брони: -3,12 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,00
Экономия при брони: -2,21 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,67
Экономия при брони: -39,67 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
80,39
Экономия при брони: -3,71 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,53
Экономия при брони: -1,03 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн