Ондансетрон (Ondansetron)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,35
Экономия при брони: -2,56 грн
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,70
Экономия при брони: -24,14 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,84
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,09
Экономия при брони: -2,50 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,55
Экономия при брони: -8,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,97
Экономия при брони: -2,16 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,25
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -13,90 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,57
Экономия при брони: -13,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн