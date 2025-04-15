Ондансетрон (Ondansetron)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,50
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,76
Экономия при брони: -8,64 грн
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,30
Экономия при брони: -15,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ондансетрон раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"