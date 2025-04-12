вся информация относительно дозирования касается формы прамипексола в виде прамипексола дигидрохлорида.

Болезнь Паркинсона

Суточную дозу назначают в 3 приема равными частями.

Начальное лечение. Дозу препарата необходимо повышать постепенно от начальной дозы 0,375 мг/сут каждые 5–7 дней. В тех случаях, когда у пациентов не возникает непереносимых побочных явлений, дозу необходимо титровать до достижения максимального терапевтического эффекта.



Схема повышения дозы Мирапекса Неделя Доза 3 раза в сутки, мг Общая суточная доза, мг 1-я 0,125 0,375 2-я 0,25 0,75 3-я 0,5 1,5



В случае необходимости дальнейшего повышения дозы суточную дозу необходимо повышать на 0,75 мг каждую неделю до максимальной, составляющей 4,5 мг/сут. Однако следует отметить, что частота возникновения сонливости повышается при применении доз выше 1,5 мг/сут.

Поддерживающая терапия. Индивидуальная доза колеблется от 0,375 мг до максимальной 4,5 мг/сут. При повышении дозы в течение основных исследований эффект лечения наблюдали, начиная с суточной дозы 1,5 мг. Последующую коррекцию дозы следует осуществлять на основе клинического ответа и возникновения побочных реакций. В ходе клинических исследований около 5% пациентов принимали дозу <1,5 мг. При прогрессирующей болезни Паркинсона доза выше 1,5 мг/сут может быть полезной пациентам, для которых планируется снижение дозы леводопы при комбинированной терапии с леводопой. Рекомендуется снижение дозы леводопы при повышении дозы Мирапекса и при поддерживающей терапии в зависимости от реакции отдельных пациентов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Прекращение лечения. Внезапное прекращение дофаминергической терапии может привести к развитию нейролептического злокачественного синдрома. Дозу прамипексола следует снижать по схеме 0,75 мг/сут до суточной дозы 0,75 мг. После этого дозу следует снижать до 0,375 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Дозирование для больных с нарушением функции почек. Выделение прамипексола зависит от функции почек. Следующая схема дозирования предлагается для начальной терапии.

Пациентам с клиренсом креатинина >50 мл/мин не требуется снижения суточной дозы или снижении частоты дозирования.

Пациентам с клиренсом креатинина 20–50 мл/мин начальную суточную дозу Мирапекса назначают в 2 приема, начиная с 0,125 мг 2 раза в сутки (0,25 мг/сут). Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 2,25 мг.

Пациентам с клиренсом креатинина <20 мл/мин суточную дозу Мирапекса назначают в 1 прием, начиная с 0,125 мг/сут. Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 1,5 мг.

При ухудшении функции почек на фоне поддерживающей терапии суточную дозу Мирапекса снижают настолько, насколько снизился уровень клиренса креатинина. Например, при снижении клиренса креатинина на 30% суточную дозу Мирапекса снижают на 30%. Суточную дозу можно назначать в 2 приема, если клиренс креатинина находится в пределах 20–50 мл/мин, и в 1, если клиренс креатинина <20 мл/мин.

Дозирование для больных с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку почти 90% усвоенного препарата выделяется почками. Потенциальное влияние нарушения функции печени на фармакокинетику Мирапекса не исследовали.

Синдром беспокойных ног . Рекомендуемая начальная доза Мирапекса составляет 0,125 мг 1 раз в сутки за 2–3 ч до сна. Для пациентов, которые нуждаются в дополнительном уменьшении выраженности симптомов, дозу можно повышать каждые 4–7 дней до максимальной дозы 0,75 мг (как показано ниже в таблице).



Схема повышения дозы Мирапекса Этап титрования Однократная суточная вечерняя доза, мг 1-й 0,125 2-й* 0,25 3-й* 0,50 4-й* 0,75





*По необходимости.



Прекращение лечения. Так как суточная доза для лечения синдрома беспокойных ног не превышает 0,75 мг, применение Мирапекса можно прекращать без постепенного снижения дозы. В ходе 26-недельного плацебо-контролируемого клинического исследования наблюдалось возобновление симптомов синдрома беспокойных ног (усиление тяжести симптомов по сравнению с исходным уровнем) у 10% пациентов (14 из 135 пациентов) после внезапного прекращения применения прамипексола. Такой эффект отмечали для всех доз.

Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. Выведение Мирапекса из организма зависит от функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина > 20 мл/мин нет необходимости в снижении суточной дозы.

Применение Мирапекса не изучали у пациентов, находящихся на гемодиализе, и у пациентов с тяжелой степенью нарушения функции почек.

Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку почти 90% усвоенного препарата выделяется почками.

Способ применения. Таблетки необходимо принимать перорально, запивая водой, во время приема пищи или без нее.