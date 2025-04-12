Мирапекс® (Mirapex®)
Мирапекс инструкция по применению
Состав
Прамипексола дигидрохлорида моногидрат - 0,25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Прамипексол является агонистом дофамина, и с высокой селективностью и специфичностью связывается с подсемейством дофаминовых рецепторов D2; обладает преимущественным сродством к рецепторам D3, а также характеризуется полной внутренней активностью.
Прамипексол смягчает нарушения моторной функции, свойственные болезни Паркинсона, путем стимуляции дофаминовых рецепторов в полосатом теле. Исследования на животных показали, что прамипексол подавляет синтез, высвобождение и обращение дофамина.
Точный механизм действия Мирапекса при лечении синдрома беспокойных ног неизвестен. Хотя патофизиология синдрома беспокойных ног в целом неизвестна, нейрофармакологические данные указывают на привлечение первичной дофаминергической системы.
Фармакокинетика. Прамипексол быстро и полностью всасывается после перорального приема. Абсолютная биодоступность превышает 90%. Сmax в плазме крови достигается в промежутке времени 1–3 ч. Скорость всасывания не снижается при одновременном приеме пищи, но уменьшается общий уровень всасывания. Прамипексолу присущи линейная кинетика и, независимо от лекарственной формы, относительно незначительные колебания уровня в плазме крови у разных пациентов.
У людей связывание прамипексола с белками плазмы крови очень низкое (<20%), а объем распределения — большой (400 л). Прамипексол метаболизируется у людей только в незначительном количестве.
Выделение почками неизмененного прамипексола является важнейшим путем элиминации. Около 90% 14C-меченой дозы выделяется почками, тогда как менее 2% выявлено в кале. Общий клиренс прамипексола составляет примерно 500 мл/мин, а почечный клиренс — около 400 мл/мин. Т½ варьирует от 8 ч — у людей молодого возраста, до 12 ч — у пожилого.
Показания Мирапекс
лечение признаков и симптомов идиопатической болезни Паркинсона у взрослых как монотерапия (без леводопы) или в комбинации с леводопой на протяжении течения заболевания до поздних стадий, когда эффект леводопы снижается или становится неустойчивым и возникает колебание терапевтического эффекта (феномен включения–выключения).
Симптоматическое лечение идиопатического синдрома беспокойных ног от умеренной до тяжелой степени у взрослых в дозах не выше 0,75 мг.
Применение Мирапекс
вся информация относительно дозирования касается формы прамипексола в виде прамипексола дигидрохлорида.
Болезнь Паркинсона
Суточную дозу назначают в 3 приема равными частями.
Начальное лечение. Дозу препарата необходимо повышать постепенно от начальной дозы 0,375 мг/сут каждые 5–7 дней. В тех случаях, когда у пациентов не возникает непереносимых побочных явлений, дозу необходимо титровать до достижения максимального терапевтического эффекта.
|Схема повышения дозы Мирапекса
|Неделя
|Доза 3 раза в сутки, мг
|Общая суточная доза, мг
|1-я
|0,125
|0,375
|2-я
|0,25
|0,75
|3-я
|0,5
|1,5
В случае необходимости дальнейшего повышения дозы суточную дозу необходимо повышать на 0,75 мг каждую неделю до максимальной, составляющей 4,5 мг/сут. Однако следует отметить, что частота возникновения сонливости повышается при применении доз выше 1,5 мг/сут.
Поддерживающая терапия. Индивидуальная доза колеблется от 0,375 мг до максимальной 4,5 мг/сут. При повышении дозы в течение основных исследований эффект лечения наблюдали, начиная с суточной дозы 1,5 мг. Последующую коррекцию дозы следует осуществлять на основе клинического ответа и возникновения побочных реакций. В ходе клинических исследований около 5% пациентов принимали дозу <1,5 мг. При прогрессирующей болезни Паркинсона доза выше 1,5 мг/сут может быть полезной пациентам, для которых планируется снижение дозы леводопы при комбинированной терапии с леводопой. Рекомендуется снижение дозы леводопы при повышении дозы Мирапекса и при поддерживающей терапии в зависимости от реакции отдельных пациентов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Прекращение лечения. Внезапное прекращение дофаминергической терапии может привести к развитию нейролептического злокачественного синдрома. Дозу прамипексола следует снижать по схеме 0,75 мг/сут до суточной дозы 0,75 мг. После этого дозу следует снижать до 0,375 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дозирование для больных с нарушением функции почек. Выделение прамипексола зависит от функции почек. Следующая схема дозирования предлагается для начальной терапии.
Пациентам с клиренсом креатинина >50 мл/мин не требуется снижения суточной дозы или снижении частоты дозирования.
Пациентам с клиренсом креатинина 20–50 мл/мин начальную суточную дозу Мирапекса назначают в 2 приема, начиная с 0,125 мг 2 раза в сутки (0,25 мг/сут). Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 2,25 мг.
Пациентам с клиренсом креатинина <20 мл/мин суточную дозу Мирапекса назначают в 1 прием, начиная с 0,125 мг/сут. Не следует превышать максимальную суточную дозу прамипексола 1,5 мг.
При ухудшении функции почек на фоне поддерживающей терапии суточную дозу Мирапекса снижают настолько, насколько снизился уровень клиренса креатинина. Например, при снижении клиренса креатинина на 30% суточную дозу Мирапекса снижают на 30%. Суточную дозу можно назначать в 2 приема, если клиренс креатинина находится в пределах 20–50 мл/мин, и в 1, если клиренс креатинина <20 мл/мин.
Дозирование для больных с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку почти 90% усвоенного препарата выделяется почками. Потенциальное влияние нарушения функции печени на фармакокинетику Мирапекса не исследовали.
Синдром беспокойных ног. Рекомендуемая начальная доза Мирапекса составляет 0,125 мг 1 раз в сутки за 2–3 ч до сна. Для пациентов, которые нуждаются в дополнительном уменьшении выраженности симптомов, дозу можно повышать каждые 4–7 дней до максимальной дозы 0,75 мг (как показано ниже в таблице).
|Схема повышения дозы Мирапекса
|Этап титрования
|Однократная суточная вечерняя доза, мг
|1-й
|0,125
|2-й*
|0,25
|3-й*
|0,50
|4-й*
|0,75
|*По необходимости.
Прекращение лечения. Так как суточная доза для лечения синдрома беспокойных ног не превышает 0,75 мг, применение Мирапекса можно прекращать без постепенного снижения дозы. В ходе 26-недельного плацебо-контролируемого клинического исследования наблюдалось возобновление симптомов синдрома беспокойных ног (усиление тяжести симптомов по сравнению с исходным уровнем) у 10% пациентов (14 из 135 пациентов) после внезапного прекращения применения прамипексола. Такой эффект отмечали для всех доз.
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. Выведение Мирапекса из организма зависит от функции почек. Пациентам с клиренсом креатинина > 20 мл/мин нет необходимости в снижении суточной дозы.
Применение Мирапекса не изучали у пациентов, находящихся на гемодиализе, и у пациентов с тяжелой степенью нарушения функции почек.
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени снижение дозы не считается необходимым, поскольку почти 90% усвоенного препарата выделяется почками.
Способ применения. Таблетки необходимо принимать перорально, запивая водой, во время приема пищи или без нее.
Противопоказания
гиперчувствительность к прамипексолу или любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции представлены по классам систем органов и частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Болезнь Паркинсона. У пациентов с болезнью Паркинсона при лечении прамипексолом по сравнению с плацебо частыми побочными реакциями (≥5%) были тошнота, дискинезия, артериальная гипотензия, головокружение, сонливость, бессонница, запор, галлюцинации, головная боль и утомляемость. Частота возникновения сонливости повышалась при применении доз выше 1,5 мг/сут (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Самой частой побочной реакцией при приеме в комбинации с леводопой была дискинезия. Артериальная гипотензия может возникнуть в начале лечения, особенно если прамипексол титруется слишком быстро.
Инфекции и инвазии: нечасто — пневмония.
Психические расстройства: часто — нарушения сна, симптомы расстройства контроля над мотивацией и компульсивное поведение, спутанность сознания, галлюцинации, бессонница; нечасто — переедание1, патологическое влечение к посещению магазинов, мания, гиперфагия1, гиперсексуальность, расстройства либидо, паранойя, патологическое влечение к азартным играм, беспокойство.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение, дискинезия, сонливость; часто — головная боль; нечасто — амнезия, гиперкинезия, внезапный приступ сонливости, синкопе.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и ухудшение остроты зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — артериальная гипотензия; нечасто — сердечная недостаточность1.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — одышка, икота.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота; часто — запор, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — гиперчувствительность, зуд, сыпь.
Общие нарушения: часто — утомляемость, периферические отеки.
Исследование: часто — уменьшение массы тела, включая снижение аппетита; нечасто — увеличение массы тела.
1Эта побочная реакция наблюдалась в постмаркетинговый период. В 95% случаев частота не выше ≥1/1000–<1/100, но может быть ниже. Установление точной частоты невозможно, поскольку побочная реакция не выявлена во время клинических исследований среди 2762 пациентов с болезнью Паркинсона, принимавших прамипексол.
Синдром беспокойных ног. У пациентов с синдромом беспокойных ног при лечении прамипексолом частыми побочными реакциями (≥5%) были тошнота, головная боль, головокружение и утомляемость. Тошнота и повышенная утомляемость чаще наблюдались у женщин (20,8 и 10,5% соответственно) по сравнению с мужчинами (6,7 и 7,3% соответственно) при лечении Мирапексом.
Инфекции и инвазии: нечасто — пневмония1.
Психические расстройства: часто — нарушения сна, бессонница; нечасто — симптомы расстройства контроля над мотивацией и компульсивное поведение, такие как переедание, патологическое влечение к посещению магазинов, гиперсексуальность и патологическая тяга к азартным играм1; спутанность сознания, мания, галлюцинации, гиперфагия1, расстройства либидо, паранойя1, беспокойство.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль, сонливость; нечасто — амнезия1, дискинезия, гиперкинезия1, внезапный приступ сонливости, синкопе.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения, включая диплопию, нечеткость зрения и ухудшение остроты зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — сердечная недостаточность1, артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — одышка, икота.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота; часто — запор, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — гиперчувствительность, зуд, сыпь.
Общие нарушения: часто — утомляемость; нечасто — периферические отеки.
Исследования: нечасто — уменьшение массы тела, включая снижение аппетита, увеличение массы тела.
1Эта побочная реакция наблюдалась в постмаркетинговый период. В 95% случаев частота не выше ≥1/1000–<1/100, но может быть ниже. Установление точной частоты невозможно, поскольку побочная реакция не выявлена в ходе клинических исследований среди 1395 пациентов с синдромом беспокойных ног, лечившихся прамипексолом.
Сонливость. Применение прамипексола часто связано с сонливостью и нечасто — с чрезмерной сонливостью в дневное время и случаями внезапного приступа сна (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Расстройства либидо. Пременение прамипексола может быть нечасто связано с расстройствами либидо (повышение или понижение).
Расстройства контроля мотивации и компульсивное поведение
Сообщалось о возникновении симптомов патологического влечения к азартным играм, снижении либидо и гиперсексуальности у пациентов, которые по поводу болезни Паркинсона лечились агонистами дофамина, в том числе таблетками Мирапекс, особенно при приеме высоких доз; эти симптомы были обратимыми после снижения дозы или прекращения лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сердечная недостаточность. В ходе клинических исследований и постмаркетингового периода отмечалась сердечная недостаточность у пациентов, получавших прамипексол. В ходе фармакоэпидемиологического исследования применение прамипексола было связано с повышением риска сердечной недостаточности по сравнению с отсутствием его применения (соотношение риска 1,86; 95% СI, 1,21–2,85).
Особые указания
при назначении Мирапекса пациентам с болезнью Паркинсона и почечной недостаточностью рекомендуется сниженная доза (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Галлюцинации. Галлюцинации известны как побочный эффект при лечении агонистами дофамина и леводопой. Пациентов следует проинформировать о том, что у них могут возникать (преимущественно зрительные) галлюцинации.
Дискинезия. При прогрессирующей болезни Паркинсона дискинезия может возникать во время начального титрования Мирапекса в сочетании с лечением леводопой. Если это произойдет, дозу леводопы следует снизить.
Внезапный приступ сна или сонливости. Прием прамипексола связывают с сонливостью и внезапными приступами сна, особенно у пациентов с болезнью Паркинсона. О внезапных приступах сна во время дневной активности, в некоторых случаях возникающих без осознания этого или без появления предупредительных признаков, сообщалось нечасто. Пациентам нужно сообщить об этом. Им следует порекомендовать соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами во время лечения Мирапексом.
Пациенты, у которых возникали сонливость и/или внезапный приступ сна, должны воздерживаться от вождения автомобиля или работы с механизмами. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность снижения дозы или сокращения длительности лечения. Из-за возможных аддитивных эффектов рекомендуется соблюдать осторожность, когда в сочетании с прамипексолом пациенты принимают другие седативные лекарственные средства или алкоголь (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Расстройства поведения (рефлекторные симптомы расстройства контроля над мотивацией и компульсивное поведение). Сообщалось, что патологическое влечение к азартным играм, снижение либидо и гиперсексуальность наблюдались у пациентов, которые лечились по поводу болезни Паркинсона агонистами дофамина, в том числе препаратом Мирапекс. Кроме того, пациенты и лица, которые за ними присматривают, должны осознавать тот факт, что могут развиваться и другие, связанные с поведением, симптомы расстройств контроля над мотивацией и компульсивное поведение, такие как переедание и патологическое влечение к совершению покупок. При таких обстоятельствах необходимо рассмотреть возможность снижения дозы/постепенного прекращения приема препарата.
Сердечная недостаточность. При тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях препарат необходимо назначать с особой осторожностью. Рекомендуется мониторинг АД, особенно в начале лечения, с учетом общего риска постуральной гипотензии, связанной с дофаминергической терапией.
Пациенты с психотическими расстройствами. Пациентов с психотическими расстройствами следует лечить агонистами дофамина, если потенциальная польза преобладает над рисками. Следует избегать одновременного приема антипсихотических лекарственных средств и прамипексола (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Злокачественный нейролептический синдром. Симптомы, которые напоминают нейролептический злокачественный синдром, отмечались после резкой отмены дофаминергической терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Офтальмологическое наблюдение. Офтальмологическое наблюдение рекомендуется осуществлять регулярно при расстройстве зрения.
Аугментация. Сообщения указывают на то, что лечение синдрома беспокойных ног дофаминергическими препаратами может привести к аугментации. Аугментация проявляется в форме раннего появления симптомов вечером (или даже днем), усилением симптоматики и распространением симптомов на верхние конечности. Аугментацию специально исследовали в ходе контролируемого клинического исследования в течение 26 нед. Аугментация установлена у 11,8% пациентов в группе прамипексола (n=152) и плацебо (n=149). Анализ времени до аугментации по Каплану — Мейеру не продемонстрировал никакой существенной разницы между группами прамипексола и плацебо.
Применение в период беременности и кормления грудью. Влияние на беременность и кормление грудью у людей не исследовали. Мирапекс можно применять в период беременности только в случае, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск для плода.
Поскольку лечение Мирапексом подавляет секрецию пролактина, возможно снижение лактации. Экскреция Мирапекса в грудное молоко не изучалась у женщин. Мирапекс не рекомендуют применять в период кормления грудью. Если невозможно избежать применения Мирапекса, следует прекратить кормление грудью.
Дети. Болезнь Паркинсона. Безопасность и эффективность Мирапекса у детей в возрасте до 18 лет не установлены. Обоснование возможности применения Мирапекса у детей при болезни Паркинсона нет.
Синдром беспокойных ног. Применение Мирапекса не рекомендуется детям в возрасте до 18 лет из-за недостаточности данных по безопасности и эффективности.
Синдром Туретта. Мирапекс не следует применять у детей или подростков с синдромом Туретта из-за негативного соотношения пользы/риска для этого заболевания.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Мирапекс может оказывать значительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Могут возникать галлюцинации или сонливость.
Пациентам с сонливостью и/или внезапными приступами сна, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или занятий деятельностью, при которой из-за ослабленной бдительности они могут подвергать себя или других опасности получения серьезной травмы или смерти во время применения Мирапекса.
Взаимодействия
связывание с белками плазмы крови. Способность прамипексола связываться с белками плазмы крови очень низкая (<20%) и прамипексол обладает низкой биотрансформацией. Поэтому взаимодействие с другими лекарственными средствами, влияющими на связывание препарата с белками крови, или его выведение путем биотрансформации, маловероятно. Поскольку антихолинергические средства выводятся из организма главным образом путем биотрансформации в печени, потенциальное взаимодействие маловероятно. Взаимодействие с антихолинергическими средствами не исследовали. Фармакокинетического взаимодействия с селегилином или леводопой нет.
Ингибиторы/конкуренты активного пути выделения препарата почками. Циметидин сокращает почечный клиренс прамипексола примерно на 34%, вероятно, путем угнетения катионной секреторной транспортной системы почечных канальцев. Поэтому лекарственные средства, которые являются ингибиторами этого метаболического пути активного выделения препарата почками, либо выводящиеся этим путем, такие как циметидин, амантадин, мексилетин, зидовудин, цисплатин, хинин и прокаинамид, могут взаимодействовать с прамипексолом, что может привести к снижению клиренса прамипексола. Возможность снижения дозы прамипексола нужно рассматривать, когда эти лекарственные средства принимаются одновременно с Мирапексом.
Сочетание с леводопой. Если Мирапекс принимается одновременно с леводопой, рекомендуется снижать дозу леводопы, а дозы других препаратов, применяемых при болезни Паркинсона, следует оставлять постоянными при повышении дозы Мирапекса.
Из-за возможных аддитивных эффектов следует рекомендовать пациентам соблюдать осторожность при приеме других седативных лекарственных средств или алкоголя в сочетании с прамипексолом. (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Антипсихотические лекарственные средства. Одновременного приема антипсихотических лекарственных средств и прамипексола следует избегать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), если можно ожидать антагонистических эффектов.
Передозировка
клинического опыта значительной передозировки нет. Ожидаемыми побочными реакциями могут быть реакции, связанные с фармакодинамическим профилем агониста дофамина, в том числе тошнота, рвота, гиперкинезия, галлюцинации, возбуждение и артериальная гипотензия. Установленного антидота при передозировке агониста дофамина нет. При наличии признаков стимуляции ЦНС может быть показан прием нейролептического средства. Лечение при передозировке может потребовать проведения общих поддерживающих мероприятий, таких как промывание желудка, в/в введение жидкости, прием активированного угля и контроль ЭКГ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.