Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
809,32
Экономия при брони: -78,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
283,93
Экономия при брони: -14,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
763,41
Экономия при брони: -32,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
783,29
Экономия при брони: -34,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
827,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
793,81
Экономия при брони: -94,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
773,31
Экономия при брони: -73,97 грн