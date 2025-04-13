Харьков (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
804,29
Экономия при брони: -25,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2240,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2270,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
897,39
Экономия при брони: -52,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
775,31
Экономия при брони: -45,70 грн
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2354,18
Экономия при брони: -115,43 грн
2238,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2336,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
854,11
Экономия при брони: -86,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
786,45
Экономия при брони: -52,99 грн
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2564,79
Экономия при брони: -179,77 грн
2385,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
849,06
Экономия при брони: -86,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
818,56
Экономия при брони: -61,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2206,92 грн