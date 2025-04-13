Киев (адрес не указан)
Доступно в 396 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2081,14 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2342,37 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2268,87 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2158,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
746,08
Экономия при брони: -33,34 грн
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2439,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
785,81
Экономия при брони: -53,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
769,03
Экономия при брони: -24,57 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
829,02
Экономия при брони: -126,01 грн
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2568,48
Экономия при брони: -93,39 грн
2475,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
815,18
Экономия при брони: -80,98 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
782,38
Экономия при брони: -28,37 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim