Одесса (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
860,92
Экономия при брони: -39,67 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
729,25
Экономия при брони: -31,07 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2529,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
765,66
Экономия при брони: -35,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
742,29
Экономия при брони: -43,66 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
543,25
Экономия при брони: -71,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2314,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
753,49
Экономия при брони: -59,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2463,89 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Мирапекс® таблетки 1 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
2333,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
775,07
Экономия при брони: -81,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
798,87
Экономия при брони: -82,71 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
776,30
Экономия при брони: -82,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim
846,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Мирапекс® таблетки 0.25 мг блистер №30
Boehringer Ingelheim