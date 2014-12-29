Валериана форте (Valeriana forte) (169251) - инструкция по применению ATC-классификация
Валериана форте инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Валериана Форте уменьшает возбудимость ЦНС. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большую часть которого составляет сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства проявляют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но довольно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие. Препарат практически не вызывает ощущения усталости, не влияет на умственную и физическую трудоспособность.
Показания Валериана форте
повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Применение Валериана форте
внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая жидкостью.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валериане и/или другим компонентам препарата; депрессия или другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС.
Побочные эффекты
препарат обычно хорошо переносится, но иногда возможно появление сонливости, ощущения угнетенности, снижения трудоспособности, головокружения, головной боли, тошноты, которые проходят при снижении дозы или (в случае их выраженности) отмены препарата.
При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие местных аллергических реакций (высыпания, зуд, отек и гиперемия кожи).
Особые указания
во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Препарат содержит глюкозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.
Пациентам с тяжелыми нарушениями функции или тяжелым заболеванием печени в анамнезе следует соблюдать осторожность при приеме препарата.
Могут отмечать специфическую чувствительность к запаху валерианы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат ввиду недостатка данных по безопасности применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Принимая во внимание ограниченный клинический опыт, применение валерианы у детей в возрасте младше 12 лет не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
валериана усиливает эффект алкоголя, снотворных, седативных, анксиолитических и спазмолитических средств.
Передозировка
симптомы: возможно возникновение головной боли, головокружения, сонливости, вялости, общей слабости, боли в животе, тошноты, дрожания рук, расширения зрачков, снижения остроты слуха и зрения, ощущения сдавливания в груди.
Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь. В случае необходимости провести симптоматическую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.