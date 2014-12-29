во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Препарат содержит глюкозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции или тяжелым заболеванием печени в анамнезе следует соблюдать осторожность при приеме препарата.

Могут отмечать специфическую чувствительность к запаху валерианы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат ввиду недостатка данных по безопасности применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Принимая во внимание ограниченный клинический опыт, применение валерианы у детей в возрасте младше 12 лет не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.