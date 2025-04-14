Валериана форте (Valeriana forte)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,13
Экономия при брони: -14,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
126,02
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,97
Экономия при брони: -27,09 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,10
Экономия при брони: -18,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,41
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
127,27
Экономия при брони: -9,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
123,77
Экономия при брони: -4,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
128,97
Экономия при брони: -10,54 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,82
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
130,68
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
123,84
Экономия при брони: -11,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
123,46
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
73,45
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,78
Экономия при брони: -5,25 грн