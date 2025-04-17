Киев
Валериана форте (Valeriana forte)

Валериана форте (Valeriana forte)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
111,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
112,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -16,40 грн
121,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
127,38
Экономия при брони: -10,99 грн
116,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
119,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,49
Экономия при брони: -6,65 грн
117,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,50
Экономия при брони: -11,23 грн
111,27 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
55,24
Экономия при брони: -6,60 грн
48,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,98
Экономия при брони: -11,71 грн
111,27 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
102,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,59
Экономия при брони: -8,24 грн
117,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
110,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -16,40 грн
121,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,85
Экономия при брони: -10,02 грн
111,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
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