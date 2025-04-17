Валериана форте (Valeriana forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
127,38
Экономия при брони: -10,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,49
Экономия при брони: -6,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,50
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
55,24
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,98
Экономия при брони: -11,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,59
Экономия при брони: -8,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,85
Экономия при брони: -10,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн