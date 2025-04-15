Валериана форте (Valeriana forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,25
Экономия при брони: -7,48 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
137,40
Экономия при брони: -17,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
133,40
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,99
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
133,40
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,10
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,29
Экономия при брони: -10,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,90
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,00
Экономия при брони: -17,60 грн