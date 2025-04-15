Валериана форте (Valeriana forte)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,00
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,92
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,19
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
82,80
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,31
Экономия при брони: -5,35 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,74
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
123,84
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,28
Экономия при брони: -18,94 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,62
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,39
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
125,22
Экономия при брони: -24,19 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,41
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
110,40
Экономия при брони: -11,84 грн