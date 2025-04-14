Валериана форте (Valeriana forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 258 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
122,09
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 46 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 46 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
126,25
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,41
Экономия при брони: -33,03 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,36
Экономия при брони: -12,35 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
110,40
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
134,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
121,65
Экономия при брони: -34,27 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валериана форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,10
Экономия при брони: -13,10 грн