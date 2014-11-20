лечение опоясывающего герпеса: взрослым назначать по 1000 мг (2 таблетки) препарата 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.

Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. Больные с нормальным иммунитетом (взрослые): 500 мг (1 таблетка) препарата 2 раза в сутки.

При возникновении рецидивов лечение должно длиться 3 или 5 дней. При первичном течении, которое может быть более тяжелым, лечение необходимо продолжить с 5 до 10 дней. Лечение следует начинать как можно раньше. Для рецидивных форм инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, идеальным было бы применение препарата в продромальный период или сразу после появления первых симптомов. Валацикловир может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, при условии начала лечения сразу же после появления первых симптомов заболевания.

Как альтернатива для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой валацикловира является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в сутки в течение 1 дня. Вторую дозу следует применить через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования продолжительность лечения должна составлять не более 1 дня, поскольку длительное применение не повышает клинической эффективности лечения. Лечение следует начинать при появлении первых ранних симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).

Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:

— больным с нормальным иммунитетом (взрослые) назначать 500 мг (1 таблетка) препарата 1 раз в сутки;

— больным с иммунодефицитом (взрослые) назначать дозу 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.

Уменьшение передачи вируса генитального герпеса: взрослым гетеросексуальным лицам (с нормальным иммунным статусом), у которых отмечают ≤9 обострений заболевания в году, Вальтровир необходимо назначать инфицированному партнеру в дозе 500 мг 1 раз в сутки. Данных об уменьшении передачи вируса генитального герпеса в других популяциях больных нет.

Для профилактики цитомегаловирусной инфекции взрослым и подросткам в возрасте старше 12 лет назначают в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки как можно раньше после трансплантации. При почечной недостаточности дозы следует снижать (см. Дозирование при нарушении функции почек). Продолжительность применения обычно составляет 90 дней, но может быть увеличена для пациентов с высокой степенью риска.

Дозирование при нарушении функции почек. Необходимо с осторожностью назначать валацикловир больным с нарушением функции почек. Обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.

Режим дозирования зависит от клиренса креатинина и показаний и приведен в таблице.



Терапевтическое показание Клиренс креатинина, мл/мин Доза валацикловира Herpes zoster (лечение) у взрослых больных с нормальным иммунитетом и больных с иммунодефицитом ≥50

30–49

10–29

<10 1 г 3 раза в сутки

1 г 2 раза в сутки

1 г 1 раз в сутки

500 мг 1 раз в сутки Herpes simplex (лечение) У взрослых больных с нормальным иммунитетом ≥30

<30 500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки Herpes labialis (лечение)

у взрослых больных с нормальным иммунитетом ≥50

30–49

10–29

≥10 2 г 2 раза в сутки

1 г 1 раз в сутки

500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки Herpes simplex (предотвращение) У взрослых больных с нормальным иммунитетом ≥30

<30 500 мг 1 раз в сутки

250 мг 1 раз в сутки* У взрослых больных с иммунодефицитом ≥30

< 30 500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки Профилактика цитомегаловирусной инфекции ≥75

50–75

25–50

10–25

<10 или диализ 2 г 4 раза в сутки

1,5 г 4 раза в сутки

1,5 г 3 раза в сутки

1,5 г 2 раза в сутки

1,5 г 1 раз в сутки



*Применять таблетки с соответствующей дозировкой или другие лекарственные формы валацикловира.

Пациентам, находящимся на интермиттирующем гемодиализе, препарат рекомендуется применять в той же дозе, что и больным с клиренсом креатинина <15 мл/мин. Препарат принимают после процедуры гемодиализа. Клиренс креатинина необходимо постоянно контролировать, особенно в периоды, когда функция почек может быстро изменяться, например, сразу после трансплантации. Соответственно следует изменять дозу валацикловира.

Дозирование при нарушении функции печени. В коррекции дозы у больных с легким или умеренно выраженным циррозом печени нет необходимости (синтезирующая функция печени сохранена). Фармакокинетические показатели при выраженном циррозе (с нарушением синтезирующей функции печени и наличием признаков портальной гипертензии) свидетельствуют об отсутствии необходимости в изменении дозирования, однако клинический опыт применения препарата в данной ситуации ограничен.

О применении высоких доз (4000 мг/сут и выше) см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Пациенты пожилого возраста. Для предотвращения возможных нарушений функции почек требуется коррекция дозы валацикловира (см. Дозирование при нарушении функции почек).

Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.