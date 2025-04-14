Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
839,20
Экономия при брони: -81,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
788,22
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
781,95
Экономия при брони: -86,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
800,18
Экономия при брони: -43,81 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
795,49
Экономия при брони: -39,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
646,00
Экономия при брони: -40,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум