Киев
Вальтровир (Valtrovir)

Вальтровир (Valtrovir)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 188 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
246,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
745,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
741,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
815,22
Экономия при брони: -51,39 грн
763,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
727,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
743,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
832,80
Экономия при брони: -32,30 грн
800,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
726,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
813,38
Экономия при брони: -57,11 грн
756,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
769,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
763,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
253,63 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
745,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
746,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
741,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
787,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
504,48
Экономия при брони: -24,18 грн
480,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
765,30 грн
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