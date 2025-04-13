Харьков (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
815,22
Экономия при брони: -51,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
832,80
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
813,38
Экономия при брони: -57,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
504,48
Экономия при брони: -24,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум