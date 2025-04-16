Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
487,55
Экономия при брони: -33,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
462,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
808,89
Экономия при брони: -65,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
811,43
Экономия при брони: -66,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
319,78
Экономия при брони: -21,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
804,03
Экономия при брони: -58,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
797,67
Экономия при брони: -40,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
255,10 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн